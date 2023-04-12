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«Оборона Бахмута «посипалася» і «Оточення сіл працівниками військкоматів». Моніторинг ворожої пропаганди від Центру стратегічних комунікацій

«Оборона Бахмута «посипалася» і «Оточення сіл працівниками військкоматів». Моніторинг ворожої пропаганди від Центру стратегічних комунікацій

Прокремлівські Telegram-канали 7-10 квітня поширювали такі наративи:

● Бахмут здадуть за тиждень. У кремлівських фейкоробів на зарплаті зажувало платівку з «юридичним елементом взяття міста» і вони вишукують для своєї аудиторії вигадану перемогу. До цього додалося прославлення «групи вагнера», керівник яких досі у контрах з міноборони рф і особисто з шойгу.

● Вшанування татарського – заохочення підтримки війни в росії. Шаленими темпами у путінській росії набув популярності тренд на головорізів, маргіналів і тюремників – цілком близька по духу росіянам філософія. Символічним доказом «любові до вбивств» була демонстрація на похованні татарського кувалди з бадьорими написами «твоя справа живе». Приніс такий «сувенір» покійнику ніхто інший як сам пригожин.

● Український контрнаступ знесилить ЗСУ. Тут пропагандисти проповідують фаталізм – в їхній уяві постають сталінградські битви, жертви часів Тамерлана або «Верденська м'ясорубка». Вони запевняють, що «готуються зустрічати ЗСУ», тому що контрнаступ Сил оборони, за їхніми переконаннями, стане «вирішальною битвою». Для них – так, буде. А ЗСУ для цього готуються.

● Дискредитація ЗСУ. Не припиняється ворожа інформаційна атака з розповсюдження брехні про «карателів із ЗСУ». Наратив рф про «підготовку Україною підриву дітей Донбасу» не життєздатний, тому що всіх дітей Україна вивезла на підконтрольну, мирну територію. А працівникам «військкоматів» більше робити немає чого, як «оточувати села» по всій Україні.

Джерело: https://t.me/spravdi/27784

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