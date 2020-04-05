Обов’язкова обсервація громадян постановою Кабміну є порушенням Конституції – правозахисник

Правозахисник, виконавчий директор громадської організації «Центр спільних дій» Андрій Андрушків

Обов’язкова обсервація українців, які прибули з-за кордону, є порушенням Конституції України, оскільки обмеження не зафіксоване у законодавстві, а регламентується лише постановою Кабінету міністрів. Таку думку в ефірі Радіо Свобода 3 квітня висловив правозахисник, виконавчий директор громадської організації «Центр спільних дій» Андрій Андрушків.

«Порушення правил щодо карантину, тобто порушень заборон, встановлених Кабінетом міністрів, і оця адміністративна відповідальність, її, по факту, в українській нормативно-правовій реальності можна вводити лише в умовах надзвичайного стану. А в інших умовах, в умовах, в яких ми є зараз, сьогодні, такі обмеження є заздалегідь неконституційними», – сказав Андрушків.

Правозахисник також зазначив, що адвокатам буде легко оскаржувати протоколи, які правоохоронці матимуть змогу складати від 6 квітня, коли набеое чинності заборона на прогулянки у парках та зонах відпочинку.

Натомість речник МВС Артем Шевченко у тому ж ефірі Радіо Свобода наголосив, що правоохоронці керуватимуться здоровим глуздом, фіксуючи подібні правопорушення.

«Безумовно, ведеться робота, яка роз’яснює, що, якщо особа вийшла, і в неї є причина вийти: вона йде в магазин, в аптеку тощо, якщо людина не просто бездіяльно гуляє і проводить своє дозвілля і не хоче дотримуватися цих вимог, то, безумовно, поліцейський ухвалює рішення, виходячи із здорового глузду, а не із норми», – пояснив Шевченко.

Водночас він зазначив, що у кожного потенційного правопорушника буде змога надати свою аргументацію у суді, і вже суд ухвалюватиме остаточне рішення про стягнення штрафу.

«Це демократично, це по-європейськи», – прокоментував Шевченко.

До 24 квітня в Україні заборонено з’являтися у громадських місцях без посвідки про особу, без маски чи респіратора на обличчі, ходити групами більше ніж по двоє, а діти до 16 років повинні бути в супроводі дорослих – такі нові обмеження набирають чинності з 6 квітня, відповідно до постанови уряду.

Источник: radiosvoboda.org

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