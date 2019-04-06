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Обов’язковість медичного дослідження на відсутність алко- і наркотичної залежності кандидатів в Президенти має бути закріплена законодавчо. Це питання національної безпеки – Петро Порошенко

Обов’язковість медичного дослідження на відсутність алко- і наркотичної залежності кандидатів в Президенти має бути закріплена законодавчо. Це питання національної безпеки – Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко після проходження дослідження на відсутність алкогольної та наркотичної залежності у медичному пункті на НСК «Олімпійський» наголосив, що таку вимогу до кандидатів в Президенти потрібно закріпити законодавчо.

«Вважаю, що це є абсолютно необхідна позиція. Я би вніс відповідні зміни до законодавства, зробивши би цю процедуру обов’язковою. Тому, що питання відсутності алкогольної чи наркотичної залежності у кандидата і майбутнього Президента – це питання точно національної безпеки. Тим більше, що така велика кількість журналістів дає підстави стверджувати, що це питання важливе для суспільства», - зазначив він.

«Я з великим розумінням і схваленням поставився до тепер уже пропозиції пана Зеленського щодо медичного освідчення стосовно відсутності алкогольної і наркотичної залежності», - наголосив Глава держави. Водночас, за його словами, ключова позиція – дослідження має проводитись незалежними і сертифікованими медичними закладами. Президент подякував в.о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун за те, що вона пояснила, яким чином має відбуватися процедура.

«Я одразу ж дав дозвіл і на проведення зазначених досліджень. Причому я навіть не знаю, які клініки… Їх чотири або п’ять, вони різні. І ті, хто висловив бажання приїхати і провести незалежне, неупереджене і сертифіковане дослідження, мають можливість це зробити», - зауважив він.

За його словами, лікарі повідомили, що перші результати будуть оприлюднені буквально за декілька хвилин, другі – за декілька годин.

Источник: president.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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