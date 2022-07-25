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Обращение Харьковского городского головы Игоря Терехова к жителям города Харькова

Обращение Харьковского городского головы Игоря Терехова к жителям города Харькова

Дорогие харьковчане!

Прошедшая неделя показала, что теперь агрессор не делает даже вида, что стреляет по военным объектам. С самого первого дня стреляли именно по нам, мирным жителям Харькова. Жилые дома, рынки, торговые центры, школы, спортивные комплексы, университеты и т.д.

Но самое страшное – остановки общественного транспорта. Именно туда оккупант бил утром в среду и четверг. Как раз в то самое время, когда многие из вас ехали на работу. В четверг - трое погибших и 23 раненых. В среду на остановке - трое раненых и трое убитых. Среди них – 13-летний мальчишка. Самое страшное для родителей – хоронить своих детей! Слава Богу, что его 15-летняя сестра, которая была с ним на остановке и была ранена, пошла на поправку, и врачи надеются на ее скорейшее выздоровление.

Этот террор против нас будет продолжаться. А наша главная задача сейчас – выжить и жить. Постройте свой график передвижения по городу таким образом, чтобы минимизировать утренние поездки в наземном транспорте. Чаще пользуйтесь метрополитеном – на сегодня это самый безопасный способ передвижения. Если вам нужны продукты или другая помощь – работают наши управления соцзащиты и волонтерские организации. Вы всегда можете туда обратиться, и вам помогут. И помните главное – мы обязательно победим!

Джерело: https://t.me/citykharkivua/12053

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