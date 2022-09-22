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Обращение командования ВСУ к военнослужащим ВС РФ

Обращение командования ВСУ к военнослужащим ВС РФ

● Украина никогда не угрожала РФ

● В этой войне у вас нет никаких шансов победить

● У вас есть шанс остаться в живых и с достоинством вернуться домой

● Вы можете отказаться от участия в "СВО", сославшись на некомпетентность командования

● Вы можете сдаться в плен ВСУ

● Мы гарантируем соблюдение Женевских конвенций по отношению к военнопленным, питание и медобслуживание, юридическую поддержку и связь с родными

● Все, добровольно сдавшиеся, будут оформлены как попавшие в плен в бою

Выбор за вами!

Обращение командования ВСУ к военнослужащим ВС РФ

Джерело: https://t.me/Sharpreview/17141

Новости портала «Весь Харьков»

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