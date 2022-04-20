Обращение президента Владимира Зеленского. Основное

● Состоялась встреча с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Обсудили оборонную, финансовую и санкционную помощь Украине.

● В Евросоюзе идет подготовка шестого санкционного пакета. Работаем над тем, чтобы сделать его по-настоящему болезненным для российского государства в целом.

● Сегодня опубликовали План по усилению санкций против россии. Он предусматривает ограничения для энергосектора россии, банковского сектора, экспортно-импортных операций, транспорта. Среди ближайших шагов должно быть нефтяное эмбарго и полное ограничение поставок нефтепродуктов из россии.

● Россия должна быть признана государством – спонсором терроризма, а российские Вооруженные Силы должны быть определены террористической организацией.

● Освобождены уже 934 населенных пункта, полиция возобновила работу в 435-ти.

По материалам: president.gov.ua

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