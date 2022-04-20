Обращение президента Владимира Зеленского. Основное
● Состоялась встреча с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Обсудили оборонную, финансовую и санкционную помощь Украине.
● В Евросоюзе идет подготовка шестого санкционного пакета. Работаем над тем, чтобы сделать его по-настоящему болезненным для российского государства в целом.
● Сегодня опубликовали План по усилению санкций против россии. Он предусматривает ограничения для энергосектора россии, банковского сектора, экспортно-импортных операций, транспорта. Среди ближайших шагов должно быть нефтяное эмбарго и полное ограничение поставок нефтепродуктов из россии.
● Россия должна быть признана государством – спонсором терроризма, а российские Вооруженные Силы должны быть определены террористической организацией.
● Освобождены уже 934 населенных пункта, полиция возобновила работу в 435-ти.
По материалам: president.gov.ua