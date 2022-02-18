Обсяг замовлень заводу ім. В.О. Малишева – найбільший за останні три роки

Державне підприємство «Завод імені В. О. Малишева» (ЗіМ), яке входить до складу ДК «Укроборонпром», продовжує нарощувати портфель замовлень. На початок 2022 року загальна сума підписаних контрактів перевищила 3,4 млрд грн.

Завдяки плідній співпраці з ДК «Укрспецекспорт», яка перебуває у складі Концерну, триває виконання замовлення на ремонт парку танків Т-80УД. Цей контракт на суму $85,6 млн був підписаний у лютому 2021 року з Ісламською республікою Пакистан.

Торік Укроборонпром і Укрспецекспорт доклали чималих зусиль для повернення на ринок озброєнь цієї країни, який є одним зі стратегічних. У підсумку завод ім. Малишева отримав додаткові контракти у бронетанковій галузі на загальну суму понад $32 млн у рамках військово-технічного партнерства з Пакистаном.

Наразі управління маркетингу та збуту підприємства провело аудит усіх пропозицій від бізнес-партнерів для максимального завантаження ЗіМу вигідними замовленнями на виробництво воєнної та цивільної продукції. Йдеться про відновлення виготовлення гусеничних стрічок для БМП-1/2, збільшення обсягів виробництва корпусів для БТР-4 і модернізацію спільно з Харківським бронетанковим заводом танка Т-64 до виду Т-64БМ-2. Розглядається також можливість виробництва на заводі бронетранспортерів «Дозор», отримання прямих замовлень від Міноборони України на постачання запчастин для бронетехніки, опрацьовується питання про відновлення виробництва БТР-4 тощо.

Крім цього, керівництво підприємства реалізує програми з оптимізації виробничо-управлінської структури заводу, залучення нових працівників і створення нових робочих місць для робітничих професій.

«Поточний рік для заводу ім. Малишева повинен стати переломним, – наголошує генеральний директор підприємства Олег Винник. – За останні три роки ми вперше маємо такий великий обсяг законтрактованих замовлень. Це створює необхідні умови для стабільного розвитку, отримання прибутку, виконання усіх соціальних зобов’язань перед працівниками та підвищення їхніх статків. Відродити високий авторитет ЗіМ серед партнерів і замовників в Україні та світі – наша головна мета та першочергове завдання».

Источник: ukroboronprom.com.ua

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