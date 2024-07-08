Обстріли Харківщини: слідчі фіксують наслідки

Протягом доби російські військові завдавали удари по місту Харків та населених пунктах Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

8 липня близько 00:30 після ворожого обстрілу у місті Харків зайнявся житловий будинок. Пошкоджено три приватні будинки. Дві цивільні жінки звернулися по медичну допомогу.

7 липня військові рф завдали авіаудари по селу Богуславка. Пошкоджено 12 приватних будинків, приміщення магазину, складське приміщення. Поранена цивільна жінка. З уламковими пораненнями її доставили в лікарню. Також отримав поранення цивільний чоловік. Від госпіталізації він відмовився.

Внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ «Ураган» у селі Ківшарівка пошкоджено автомобіль, поранено поліцейського.

По селу Митрофанівка військові рф завдали удари з РСЗВ «Град». Пошкоджено житлові будинки.У селі Колісниківка через обстріл з РСЗВ пошкоджено приватний будинок. Сталася пожежа в лісі.

В результаті ворожого обстрілу касетним боєприпасами у селі Новоосинове спалахнула пожежа в лісі.Керованими авіабомбами росіяни нанесли удари по селу Білий Колодязь. Пошкоджено дві багатоповерхівки.

У селі Новоплатонівка внаслідок обстрілу КАБами пошкоджено чотири приватних будинки, сільський будинок культури.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости