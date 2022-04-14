Обстріли російських населених пунктів та українські біолабораторії: спецслужби рф запустили сценарії дезінформації

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє: спецслужби ворога розпочали реалізацію плану проведення терактів на території російських прикордонних районів для нагнітання антиукраїнської істерії в рф.

Так, станом на 14 квітня на російському прикордонні сталося вже кілька «терактів», у вчиненні яких керівництво рф звинувачує українські диверсійно-розвідувальні групи, зокрема:

пропагандистські ЗМІ, з посиланням на губернатора Курської області, заявили, що 13 квітня стався обстріл російського прикордонного наряду в Кореневському районі. В повідомленні зазначається, що обстріл відбувся з лісосмуги на українській території;фсб рф повідомила, що 14 квітня з боку України було обстріляно прикордонний пункт пропуску в Брянській області, внаслідок обстрілу якого було пошкоджено два автомобілі, ніхто не постраждав.

Раніше ЦПД при РНБО України попереджував про наміри ворога щодо вчинення серії терористичних актів на російському прикордонні для консолідації росіян проти українців.

Також в російських пропагандистських ЗМІ знов почала активно мусуватися тема «українських біолабораторій»: міноборони росії повідомило, що з 2019 по 2021 американські вчені з лабораторії в Мерефі (Харківська область) відчували потенційно небезпечні біологічні препарати на пацієнтах обласної клінічної психіатричної лікарні №3 у Харкові. Про це пише радник міністра МВС Антон Геращенко.

«Особ, які мають розлади психіки, відбирали для дослідів з урахуванням їхнього віку, національності та імунного статусу. В спеціальні бланки вносили результати цілодобового моніторингу стану пацієнтів. До бази даних стаціонару інформація не вносилася, персонал медичної установи давав підписку про нерозголошення».

У січні 2022 року роботу лабораторії в Мерефі було зупинено, обладнання та препарати вивезено на Західну Україну, повідомляє російське міноборони.

Ще одна новина, яку сьогодні видали пропагандисти рф своїй аудиторії: «9 березня в Херсонській області розвідники знайшли три безпілотники з 30-літровими ємностями та обладнанням для розпилення рецептур.

Агентство Телевидения Новости