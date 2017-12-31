Обзор событий перед Новым годом

1. Глава Пентагона заявил, что летальное оружие будет использовано только в случае вторжения в Украину.

NB. Поясняю. В случае, если Кремль не согласится на размещение миротворцев ООН по всему периметру границ ОРДЛО, до конца зимы Вашингтоном будет принято решение о поставках в Украину расширенного перечня летального вооружения. Оружие не будет размещено на линии разграничения (так как западные партнёры боятся попадания его в руки противника), а оттянуто в тыл на расстояние от 50 до 100 км. В случае начала активных боевых действий, обученные расчёты под руководством западных инструкторов оперативно доставят такое вооружение на огневые позиции. Поверьте, это сумасшедший сдерживающий фактор для российской стороны.

2. Акции украинских компаний стали наиболее прибыльными в 2017 году, они выросли на 88% - Bloomberg.

NB. У многих наших людей всё плохо, прежде всего, в их головах - хочется всего и сразу. Но инерционный рост благосостояния отдельно взятого человека начинается в среднем через 2-3 года после улучшения макроэкономических показателей. Кстати, известный словацкий реформатор Иван Миклош заявил вчера, что потенциал роста украинской экономики составляет 6-7% в год. Также он утверждает, что Киеву удалось значительно сократить простор для большой коррупции, и теперь в стране остался лишь один источник серьезных проблем в этой сфере - государственные предприятия.

3. ИГИЛ взяло ответственность за теракт в Петербурге.

NB. ИГИЛ и ФСБ - близнецы-братья. Они действуют похожими методами и порой трудно их отличить друг от друга. А многие аналитики утверждают, что ряд терактов в Европе проведен их совместными усилиями. Предвыборная кампания Путина только началась, так что запрос кремлёвской власти на локальные теракты будет сохраняться ещё несколько месяцев. Впрочем, россиян сложно испугать ИГИЛом на фоне того, что с ними делает своя же власть.

4. Набирают силу волнения и голодные бунты в Иране.

NB. Ещё один серьёзный нежданчик для Кремля. Москва столько вбухала туда денег, что возможная смена власти в этой стране станет для неё мощным геополитическим ударом. И это на фоне того, что Вашингтон уже пообещал дополнительные санкции против РФ за нелегальные поставки топлива в КНДР. Сейчас на одной чаше весов Россия с 2% мирового ВВП, рецессионнной экономикой и сдыхающей демографией, на другой - США, ЕС, Япония и Канада, занимающие 50% мирового ВВП и имеющие 80% мирового научного и 85% мирового военного потенциала. Лениво-заинтересованно наблюдаем батл с предсказуемым финалом.

5. Традиционная рубрика "Барыги рулят":

* С 1 января будет повышено денежное содержание для действующих военнослужащих. Новая структура выплат будет введена сразу после принятия нового закона о пенсионном обеспечении.

* Украина второй год подряд увеличивает добычу газа: на 719,4 млн кубов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 18,999 млрд кубометров.

* В Киеве на 4,1% подешевеет отопление для населения.

* Николаевский восстановительный полк за год отремонтировал 600 единиц военной техники.

* В Украину приходит один из самых знаковых внешних инвесторов — шведский мебельный гигант IKEA.

* Турецкая компания «VERO Construction & Energy AS» инвестирует 800 млн евро в строительство электростанции из возобновляемых источников на Херсонщине.

* Президент подписал Бюджет-2018 и Закон о медреформе.

Минув ще один рік. Ми отримали безвіз, звільнили значну частину військовополонених, започаткували низку першочергових реформ і продовжили зростання економіки.

Дехто вважає, що зробити можна було більше, і це нормально, бо перманентний тиск на владу є тим запобіжником, який не дасть їй заспокоїтись. Але я завжди кажу: починати реформи треба з себе, свого будинка, своєї родини, свого підприємства. Головне - не пересваритись всередені України, дивитись у майбутнє з оптимізмом та кожному якісно робити своє. А успіх не забариться. Шануймося!

Источник: tverezo.info

Автор: Helgi Sharp

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