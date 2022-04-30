Очередная порция заявлений по войне в Украине и ситуации мире от главы МИД РФ Сергея Лаврова
Основное:
▪️О завершении войны в Украине к 9 мая - «она закончится, как только будут достигнуты цели».
▪️Переговоры между Украиной и Россией замедлились «из-за непоследовательной позиции Киева и их желания постоянно играть в игры».
▪️Россия знает маршруты поставок вооружений НАТО по территории Украины и рассматривает их как военную цель.
▪️О ядерной войне: Россия никогда не заигрывает с этой темой, «о ней заговорил Зеленский в Мюнхене» и продолжает поддерживать Запад (отметим, что Пентагон не считает, что РФ использует ядерное оружие).
▪️Россия не считает, что находится в состоянии войны с НАТО, но «создается впечатление, что Альянс думает по-другому».
▪️Большинство партнеров РФ перешли на способ оплаты за газ в рублях (это кто же?)
▪️О Молдове - «они должны беспокоиться о своем будущем, их затаскивают в НАТО, а не об угрозе со стороны РФ».
Источник: https://t.me/u_now