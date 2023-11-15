Очередной удар в псину: Пашинян отказался ехать в Минск на встречу ОДКБ

Белорусский диктатор Лукашенко решил пригласить Армению на встречу Организации Договора о коллективной безопасности. В ответ премьер-министр Никол Пашинян отказался участвовать.

Лидер Армении в разговоре с Лукашенком откровенно предупредил, что не сможет принять участие в заседании. Он выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут это решение.

Армения впервые с 2009 года не примет участие в саммите ОДКБ.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/26598

Новости портала «Весь Харьков»