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Очередной удар в псину: Пашинян отказался ехать в Минск на встречу ОДКБ
Белорусский диктатор Лукашенко решил пригласить Армению на встречу Организации Договора о коллективной безопасности. В ответ премьер-министр Никол Пашинян отказался участвовать.
Лидер Армении в разговоре с Лукашенком откровенно предупредил, что не сможет принять участие в заседании. Он выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут это решение.
Армения впервые с 2009 года не примет участие в саммите ОДКБ.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/26598