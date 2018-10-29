Очередные изменения в программе субсидий - ХОГА

Изменения были внесены в Постановление КМУ №329 Кабинетом министров Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

Так, с 1 октября 2018 года при расчете жилищной субсидии не учитываются в совокупный доход уплаченные алименты и специальная бюджетная дотация за выращивание крупного рогатого скота, которая в год составляет до 2500 гривен за голову.

Кроме того, субсидию на общих условиях могут получить те, у кого есть задолженность по уплате единого социального взноса по вине работодателя.

Право на помощь от правительства имеют те семьи, отопительная, а не общая, площадь жилья которых не превышает 120 кв. метров для квартиры и 200 кв. метров - для индивидуального дома.

В случае, если член домохозяйства не имеет доходов, так как находится в сложных жизненных обстоятельствах из-за болезни, или в составе домохозяйства есть трудоспособные алко - или наркозависимые (при наличии справки от врача), онкобольные (при наличии заключения ВКК), субсидию вправе назначить комиссия по вопросам назначения жилищных субсидий.

На сверхнормативную площадь, но не более 30% от нормы, имеют право те, кто получает пенсию в связи с потерей кормильца, кто достиг пенсионного возраста или получает пенсию по выслуге лет, а также те, кто у кого есть соцпомощь по инвалидности с детства и детям с инвалидностью.

Изменения также касаются уплаты обязательного платежа. С 1 октября 2018 года, если стоимость фактически потребленной услуги меньше объема обязательного платежа, субсидиант имеет право платить только стоимость фактически потребленной услуги. Для примера, если размер обязательного платежа за определенную услугу составляет 200 гривен в месяц, но домохозяйство реально потребило только на 120 гривен, уплатить нужно будет только потребленный объем - 120 грн.

Без обязательной уплаты ЕСВ субсидию могут получить:

- безработные в сельской местности, райцентре, поселках городского типа. Комиссия по вопросам назначения жилищных субсидий вправе принять положительное для заявителя решение;

- безработные в городе при условии пребывания на учете в центре занятости;

- те, кто работает за границей и платит там ЕСВ, что подтверждается документально. Тогда субсидию в Украине домохозяйство, где зарегистрировано такое лицо, имеет возможность получить на общих условиях.

Если субсидия на новый год - 2018-2019 уже назначена, то ее размер на отопительный сезон управления социальной защиты населения в октябре рассчитает автоматически, без повторного обращения с документами.

Агентство Телевидения Новости