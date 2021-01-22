Очільниця ОБСЄ ознайомилась з ситуацією на лінії розмежування

Діюча голова ОБСЄ, міністерка закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде разом з українською делегацією перебувала в КПВВ «Золоте».

Під час перебування пані Анн Лінде на лінії розмежування, її супроводжували представники органів державної влади України, командування операції Об’єднаних сил та керівництво Луганського прикордонного загону.

Під час візиту делегати оглянули інфраструктуру контрольного пункту після реконструкції та ознайомилися із порядком його функціонування. Також склад делегації ознайомили із безпековою складовою в КПВВ, яку забезпечують прикордонники та запевнили, що усі контрольні пункти в'їзду-виїзду в районі проведення ООС готові здійснювати пропускні операції, але підконтрольні Російській Федерації самопроголошені органи, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України, всіляко перешкоджають пропуску громадян через лінію розмежування. Зокрема, з 10 листопада минулого року, відколи КПВВ «Золоте» відновив функціонування, на цій ділянці бойовики незаконних збройних формувань не пропустили жодної особи.

Своєю чергою, пані Лінде зазначила, що уже не вперше відвідує Луганщину, але у статусі голови місії ОБСЄ уперше.

«Для мене символічно, що я перебуваю на сході України і маю можливість говорити з вами на КПВВ в Золотому. Саме тут я зустрічалася з представниками громадянського суспільства і вони мені розповіли про гуманітарну ситуацію, зусилля, яких докладають для того, щоб полегшити життя цивільного населення. Мій візит безпосередньо до лінії розмежування ще більше відкрив мені очі, і я тепер справді бачу, що досі триває війна в Україні, досі фіксуються жертви і смерті», - заявила голова ОБСЄ.

Пані Анн Лінде запевнила, що пріоритетом ОБСЄ залишається питання врегулювання кризи в Україні та навколо неї, але у будь-якому випадку це має відбуватися із повною повагою до суверенітету та територіальної цілісності України та базуватися на принципах та засадах ОБСЄ.

Источник: dpsu.gov.ua

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