Один з найбільш актуальних для платників наборів даних відтепер оновлюватиметься щоденно

Для покращення інформування платників податків щодо наявності податкового боргу один з найбільш актуальних наборів даних «Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг» у розділі «Відкриті дані» головної сторінки вебпорталу ДПС (https://tax.gov.ua/datasets.php?d=DFS20160211185056) та на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних (https://data.gov.ua/dataset/0e347d45-4db5-44ee-a14a-533d7cf17d7b) відтепер буде оновлюватись щоденно.

У цьому наборі даних міститься інформація про керівників таких суб’єктів господарювання, суми податкового боргу в розрізі платежів та територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, із зазначенням керівників таких територіальних органів.

Для зручності використання цей набір даних розміщується у форматах CSV та JSON в архівних даних.

Источник: tax.gov.ua

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