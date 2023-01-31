Один із найбільших банків США пішов із росії всупереч забороні путіна

Незважаючи на заборону закордонним банкам продавати свої «дочки» в росії без дозволу спеціальної комісії, американський Goldman Sachs фактично почав виходити з російського ринку. Один із найбільших у світі інвестбанків почав розпродувати свої активи у рф.

Джерело. Про це пише РБК з посиланням на джерела на ринку інвестицій.

Деталі. За їхніми словами, активи Goldman Sachs купують топменеджери російської «дочки» американського банку. Частину активів Goldman Sachs викупили ще торік керуючий директор Європейської спеціальної ситуаційної групи Goldman Sachs Максим Клімов і керуючий директор Goldman Sachs у Росії Антон Шрейдер.

Влітку диктатор путін заборонив іноземним банкам продавати частки у своїх дочірніх компаніях без спеціального дозволу. А 26 жовтня влада опублікувала список банків, які потрапили під цю заборону. У ньому є і «дочка Goldman Sachs – Голдман Сакс Банк.

Проте заборона не поширюється на продаж активів, тож фактично банк заборону не порушив.

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну Goldman Sachs готовий був вийти з російських активів навіть попри збитки, каже джерело РБК. До початку війни американський банк був одним із найактивніших інвесторів у російські активи – активніше, наприклад, Baring Vostok (колишній власник Ozon та «СмакВілл»).

На відміну від іноземних фондів Goldman Sachs інвестував у російські компанії власні кошти. За словами співрозмовників РБК, основні активи банку – частки в HeadHunter Group PLC (володіє сервісом із підбору персоналу HeadHunter), Cian PLC (володіє порталом ЦІАН) та IXcellerate Limited (головна структура для однойменного оператора дата-центрів у рф).

З матеріалів, які HeadHunter подав до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) випливає, що в неї з'явився новий акціонер – Broomfield International Limited (структурі належить 2,9% акцій). Водночас частка Goldman Sachs знизилася з 8,7 до 5,9%.

Goldman Sachs оголосив про вихід із рф першим серед великих американських банків – у середині березня минулого року. До цього компанія перевела своїх співробітників з російського офісу в Дубай і скоротила частку російських цінних паперів у своєму фонді міжнародних акцій із $1,7 млрд до $222 млн.

Джерело: mind.ua

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