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Одинокі пенсіонери старші за 80 років, які потребують стороннього догляду, отримають щомісячну допомогу 685 грн

Одинокі пенсіонери старші за 80 років, які потребують стороннього догляду, отримають щомісячну допомогу 685 грн

За ініціативи Президента України Міністерство соціальної політики послідовно працює над підвищенням соціальних гарантій найбільш вразливих категорій громадян, перш за все - громадян похилого віку.

Рішенням Уряду встановлено порядок виплати щомісячної державної соціальної допомоги на догляд одиноким пенсіонерам, яким виповнилося 80 та більше років, та які потребують постійного стороннього догляду, у розмірі 40 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1712 грн х 40%= 685 грн).

Допомога призначатиметься та виплачуватиметься з 1 січня 2020 року.

Источник: msp.gov.ua

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