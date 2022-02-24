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Офіційна заява СБУ щодо запровадження в Україні надзвичайного стану

Офіційна заява СБУ щодо запровадження в Україні надзвичайного стану

Шановні громадяни України!

Ситуація, в якій знаходиться наша держава, вимагає від нас єдності, спокою та рішучості. І готовності у будь-який момент часу задіяти всі можливості для захисту країни.

Заради безпеки держави та нашої перемоги у гібридній війні ми маємо, перш за все, працювати на випередження, заздалегідь реагувати на виклики та продумувати кожен свій крок наперед, зважаючи на потенційний розвиток різноманітних сценаріїв.

Рішення влади тимчасово запровадити надзвичайний стан по всій території України є необхідним та виваженим.

Ескалація на сході супроводжується спробами розхитати суспільство через панічні настрої, кібератаки, інформаційно-психологічні операції, активізацію російських агентів впливу та диверсійних груп тощо. Усі ці дестабілізаційні фактори знаходяться під особливою увагою СБУ. І введення надзвичайного стану надає додаткові інструменти для їх нейтралізації, покращення захисту об’єктів критичної інфраструктури та громадського порядку, недопущення диверсій, протидії іншим проявам гібридної війни.

Водночас звертаємо вашу увагу – введення надзвичайного стану не означає, що життя громадян ускладниться, а всі передбачені законом механізми одразу будуть застосовані. Адже кожен регіон України має свою безпекову специфіку.

Так само немає підстав для нагнітання ситуації та поширення фейків - мова йде про введення саме надзвичайного, а не воєнного стану. Як тільки у цьому не буде необхідності, його буде скасовано.

Наразі немає підстав для тривоги. Іде максимально злагоджена робота для найбільш ефективного захисту нашої країни та вашої безпеки.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Источник: ssu.gov.ua

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Темы: сбу, Украина

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