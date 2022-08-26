Офіційне повідомлення прес-служби Білого Дому

«25 серпня 2022. Президент Джозеф Р. Байден сьогодні розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським. Він привітав Україну з Днем Незалежності та висловив своє захоплення українським народом, який надихнув світ, захищаючи суверенітет своєї країни протягом останніх шести місяців. Він підтвердив незмінну підтримку Сполученими Штатами України та надав оновлену інформацію про постійне надання допомоги у сфері безпеки, включаючи вчорашнє оголошення про виділення майже $3 мільярдів на підтримку обороноздатності України в довгостроковій перспективі. Лідери двох країн також закликали Росію повернути Україні повний контроль над Запорізькою АЕС і надати Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) доступ до АЕС».

Речниця Білого Дому Карін Жан-П'єр, відповідаючи на запитання журналістів, підтвердила, що Байден і Зеленський обговорювали ситуацію на Запорізькій АЕС, повторивши позицію адміністрації США, що територія АЕС не повинна бути зоною активних бойових дій. Станція належить Україні та будь-які спроби перенаправити електроненергію, яку виробляє станція, є нейприйнятними.

Джерело: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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