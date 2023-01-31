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Офіційний чат-бот Харківської міської ради успішно працює

Офіційний чат-бот Харківської міської ради успішно працює

Харків’яни надіслали близько 4 тис. запитів у міський чат-бот «Харків – твій дім», щоб отримати доступ до інформації, яка допомагає забезпечити базові потреби у випадку обстрілів критичної інфраструктури.

Офіційний чат-бот Харківської міської ради дозволяє отримати інформацію про пошкодження помешкання в місті Харків.

У чат-боті є інтерактивна онлайн-карта міста та текстові файли, які можна завантажити на телефон і користуватися інформацією офлайн.

Також для зручності харків’ян, які не мають доступу до інтернету або не можуть скористатися цифровими пристроями, за підтримки міжнародних партнерів були розповсюджені інформаційні постери і буклети, де міститься перелік об’єктів, які працюють без світла.

Крім того, підприємцям та суб’єктам споживчого ринку передали наліпки «Працюємо без світла», щоб харків’яни могли ідентифікувати такі об’єкти.

Агентство Телевидения Новости

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