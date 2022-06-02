Офіційно! США нададуть Україні РСЗВ HIMARS в рамках нового пакету військової допомоги

Адміністрація Байдена підтвердила це офіційно.

«Народ України продовжує надихати світ своєю хоробрістю та рішучістю, мужньо борючись за захист своєї країни і демократії від російської агресії. США продовжать надавати Україні зброю і спорядження для самозахисту», – йдеться у заяві Джо Байдена.

HIMARS – це ракетна артилерійська система підвищеної мобільності, здатна вражати цілі на відстані понад 70 км снарядом GMLRS та 500 км тактичною ракетою PrSM.

Источник: https://t.me/spravdi/9706

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