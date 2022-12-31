Офіційно: заборонено використання піротехніки у воєнний час

Під час новорічних та різдвяних свят на території Харківської області заборонено використання салютів, феєрверків та інших піротехнічних засобів.

Таке рішення було ухвалене Радою оборони Харківської області, оскільки використання петард та іншої піротехніки в умовах дії воєнного стану є абсолютно недоречним. Сьогодні це рішення введено в дію наказом ХОВА.

Заборона на піротехніку діятиме не лише на час свят, а й на увесь час дії воєнного стану.

Поки святкуємо тихо. Гучно і з феєрверками святкуватимемо уже після нашої Перемоги.

Джерело: https://t.me/synegubov/5189

Феєрверки зачаровують, дають відчуття свята. І водночас несуть велику небезпеку. Травми людей та тварин, що можуть призвести до загибелі, пожежі – такою може бути ціна «запального» свята. Проте наразі є ще один важливий аспект. В Україні триває війна. У той час, коли ви бажаєте феєрично, яскраво та гучно святкувати, поряд з вами можуть бути люди літнього віку, діти, хворі, або переселенці чи військові, для яких голосні вибухи святкових салютів не в радість і можуть мати тяжкі наслідки фізичного і психологічного характеру.

Саме тому запускати салюти, феєрверки та використовувати петарди під час дії воєнного стану заборонено по всій території України! Тих, хто не виконуватиме обмеження, буде притягнуто як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності.

Тож рятувальники Харківщини звертаються до всіх громадян: подумайте про людей, які психологічно важко переживають умови війни, які можуть сприйняти звуки салютів за звуки вибухів.

Разом ми переможемо!

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/3038

Новости портала «Весь Харьков»