Оффлайн или онлайн? К чему готовиться школьникам в новом учебном году

Учебный год в большинстве школ, университетов и учреждений профессионально-технического образования начнется в режиме оффлайн

С 1 сентября в Украине стартует новый учебный год, однако возвращение детей к учебе пока достаточно непростая задача, ведь около 20% украинских территорий находятся под оккупацией россии, а другие систематически подвергаются мощным обстрелам врага. Многие учебные заведения в стране были разрушены, поэтому правительство стоит перед трудной задачей, решая, как дальше продолжать учебу в стране и куда отправлять около 400 тысяч первоклашек, которые в этом году должны впервые посетить школу.

Как пишет 24 канал, как Кабинет министров, так и президент Владимир Зеленский настаивают на том, что обучение с 1 сентября возобновилось в полноценном движении. То есть ученики должны забыть о "дистанционке" и вернуться за парты, при этом родители выступают против, ведь считают, что это крайне опасно, учитывая постоянные обстрелы со стороны россии.

"Дистанционка"

Когда в Украине начались мощные боевые действия, в школах ввели обучение-офлайн, ведь именно украинские школы и детсады стали самыми любимыми целями россиян. К счастью, образовательный процесс не остановился и педагоги обучали деток в онлайн-режиме.

Дистанционное обучение в ZOOM стало вынужденным, но единственным возможным шагом полностью не отказываться от получения знаний. Обычно его результаты не обсуждают, однако желание вернуть малышей за парты говорит само за себя.

Оффлайн-обучение

Главное требование возвращения детей за парты – это их полная безопасность во время учебного процесса. Как известно, этим планируют заниматься представители Службы спасения, а также военно-гражданские администрации населенных пунктов. Кроме того, планируется разработка индивидуального для каждого учебного заведения.

С 1 сентября учебный год планируется начать в очном режиме для большинства школ. Учитывая, что на прифронтовых территориях вернуться к очной учебе дети не смогут, там вынужденно продлят "дистанцийку".

Так же образовательный процесс украинских школьников будет проходить и на временно оккупированных территориях.

Классы планируются по 30 человек, в прифронтовых районах – не более 20, чтобы детей в случае воздушной тревоги или другой угрозы можно было быстро эвакуировать.

Источник: telegraf.com.ua

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