Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:26
Просмотров: 44

Оффлайн или онлайн? К чему готовиться школьникам в новом учебном году

Оффлайн или онлайн? К чему готовиться школьникам в новом учебном году

Учебный год в большинстве школ, университетов и учреждений профессионально-технического образования начнется в режиме оффлайн

С 1 сентября в Украине стартует новый учебный год, однако возвращение детей к учебе пока достаточно непростая задача, ведь около 20% украинских территорий находятся под оккупацией россии, а другие систематически подвергаются мощным обстрелам врага. Многие учебные заведения в стране были разрушены, поэтому правительство стоит перед трудной задачей, решая, как дальше продолжать учебу в стране и куда отправлять около 400 тысяч первоклашек, которые в этом году должны впервые посетить школу.

Как пишет 24 канал, как Кабинет министров, так и президент Владимир Зеленский настаивают на том, что обучение с 1 сентября возобновилось в полноценном движении. То есть ученики должны забыть о "дистанционке" и вернуться за парты, при этом родители выступают против, ведь считают, что это крайне опасно, учитывая постоянные обстрелы со стороны россии.

"Дистанционка"

Когда в Украине начались мощные боевые действия, в школах ввели обучение-офлайн, ведь именно украинские школы и детсады стали самыми любимыми целями россиян. К счастью, образовательный процесс не остановился и педагоги обучали деток в онлайн-режиме.

Дистанционное обучение в ZOOM стало вынужденным, но единственным возможным шагом полностью не отказываться от получения знаний. Обычно его результаты не обсуждают, однако желание вернуть малышей за парты говорит само за себя.

Оффлайн-обучение

Главное требование возвращения детей за парты – это их полная безопасность во время учебного процесса. Как известно, этим планируют заниматься представители Службы спасения, а также военно-гражданские администрации населенных пунктов. Кроме того, планируется разработка индивидуального для каждого учебного заведения.

С 1 сентября учебный год планируется начать в очном режиме для большинства школ. Учитывая, что на прифронтовых территориях вернуться к очной учебе дети не смогут, там вынужденно продлят "дистанцийку".

Так же образовательный процесс украинских школьников будет проходить и на временно оккупированных территориях.

Классы планируются по 30 человек, в прифронтовых районах – не более 20, чтобы детей в случае воздушной тревоги или другой угрозы можно было быстро эвакуировать.

Источник: telegraf.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Перші безпілотники «Армії дронів» уже відправили на фронт
Сегодня 07:17    60
Оперативна інформація станом на 06.00 08.07.2022 щодо російського вторгнення.
Сегодня 07:16    58
Украинец завладел сайтом Градского и публикует там сводки о потерях рашистов
Сегодня 07:09    64
Де працюють російські пропагандисти (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 07:00    60
Хасидів не пустять на паломництво в Умань цього року
Сегодня 06:51    79
Небоевые потери путинской армии: новые факты
Сегодня 06:42    81
Борис Джонсон йде у відставку. Що він встиг зробити для України?
Сегодня 06:25    67
Україна отримала дев’ять систем HIMARS і аналогічних комплексів. Аби змінити хід війни, треба ще
Сегодня 06:17    89
Новости одной строкой
Сегодня 06:08    111
На відбудову Маріуполя, за попередніми оцінками, може піти до 10 років (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 06:00    92
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 