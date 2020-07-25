Официально: в Украине вводятся новые воинские звания

Официальное издание Верховной Рады «Голос Украины» опубликовало закон №680-ІХ, которым в украинской армии устанавливаются новые воинские звания высшего офицерского состава в соответствии с воинскими званиями НАТО.

С 23 июля закон частично вступает в силу, а в полной мере — с 1 октября.

Напомним, закон изменяет и дополняет Устав внутренней службы Вооруженных сил Украины, Дисциплинарный устав ВСУ, Строевой устав ВСУ, Устав гарнизонной и караульной служб ВСУ и закон «О воинской обязанности и военной службе». Новые звания устанавливаются в соответствии с воинскими званиями, принятыми в ведущих странах-членах НАТО.

Из списка званий ВСУ исчезнут генерал-полковник и генерал армии Украины. Отныне первого называть будут генерал, второе же звание вообще ликвидируют.

Среди высшего офицерского состава также вводятся звания бригадный генерал и коммодор. В ВМС звание бригадного генерала будет отвечать чину командор-адмирала.

Закон приравнял армейские (корабельные) воинские звания высшего офицерского состава в таких соотношениях: генерал-майор (контр-адмирал) – бригадный генерал (коммодор); генерал-лейтенант (вице-адмирал) – генерал-майор (контр-адмирал); генерал-полковник (адмирал) – генерал-лейтенант (вице-адмирал); генерал армии Украины – генерал (адмирал).

Согласно закону, воинские звания «генерал армии Украины», «генерал-майор», «контр-адмирал», «генерал-лейтенант», «вице-адмирал», «генерал-полковник», «адмирал», присвоенные до вступления в силу настоящего закона, сохраняются за военнослужащими и лицами, уволенными с военной службы в запас или в отставку.

Источник: sprotyv.info

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