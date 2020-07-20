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Официальный электронный адрес будет содержать идентификационный код

Официальный электронный адрес будет содержать идентификационный код

Комитет цифровой трансформации Верховной Рады подготовил два связанных между собой законопроекта об использовании официальной электронной почты. Предлагается, что официальный электронный адрес будет состоять из идентификатора, отметки "@" и доменного имени. Идентификатором для частных лиц служит идентификационный код, а для юридических лиц - код согласно ЕГР. Домены могут быть любыми, кроме зоны .ru. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69499

“Официальный электронный адрес состоит из идентификатора, отметки "@" и доменного имени. Идентификатором для юридических лиц является код согласно ЕГР, для физических лиц-предпринимателей - регистрационный номер учетной карточки налогоплательщиков. Официальные электронные адреса, зарегистрированные на территории Украины, не могут быть зарегистрированы на доменных именах «ru»”, - говорится в тексте законопроекта.

ПРОЕКТ https://drive.google.com/file/d/1yis8rddBTAhaP5MRjpO2YnS17JjcK-V0/view

Законопроекты вносят изменения в ряд законодательных актов Украины с целью внедрения официальной электронной почты для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, адвокатов, арбитражных управляющих и других лиц, которая будет использоваться для официальной переписки.

Планируется, что предложенные изменения будут способствовать упрощению делового общения между физическими лицами и субъектами властных полномочий, другими государственными органами, судами и тому подобное.

Для физических лиц также предлагается внедрение такого понятия и возможность использования официальной электронной почты, которая будет присваиваться гражданам при получении паспорта, изменении данных в паспорте. Но физические лица будут получать официальный электронный адрес только по желанию.

Самое интересное, что теперь не надо будет слать официальные бумажные письма, достаточно послать электронное письмо на официальный электронный адрес.

“В случаях, предусмотренных законом, направление писем и / или сообщений лицу считается надлежащим образом направленным и врученным, если такое письмо и / или сообщение отправлено на его официальный электронный адрес и имеется электронное подтверждение о дате и времени его направления”, - сказано в законопроекте.

В комитете цифровой трансформации считают, что реализация проекта Закона будет иметь положительные последствия в виде экономии бюджетных средств и средств субъектов хозяйствования, а также физических лиц, которые пока тратятся на почтовую корреспонденцию. Положения законопроекта также направлены на создание удобных современных условий для коммуникации путем обмена информацией с использованием официальных электронных адресов.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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