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Оформить паспорт можно будет по интернету

Оформить паспорт можно будет по интернету

Заявление на оформление биометрического паспорта теперь можно заполнить онлайн – новая электронная услуга пока работает в пилотном режиме и только в Киеве, но в скором времени доберется и до Харькова, обещают чиновники.

До недавнего времени для оформления биометрических документов граждане могли дистанционно записаться в электронную очередь и оплатить административные сборы. Теперь функционал расширен: заявители могут заполнить интерактивную форму, указав свои персональные данные, сообщает пресс-служба ГМСУ.

После обработки информации онлайн-сервис сгенерирует форму с QR-кодом. QR-код будет содержать персональные данные заявителя, а сама форма — еще и исчерпывающий перечень документов, которые необходимо иметь под рукой во время личного визита в подразделение ГМС.

На месте сотрудник считает QR-код сканером — информация мгновенно попадет в базы данных. Работнику миграционной службы останется только сверить ее с оригиналами документов.

Персональные данные, которые вносит заявитель, не сохраняются на серверах миграционной службы. Поэтому электронная услуга абсолютно безопасна, уверяют в ГМС.

Новация удобна не только для заявителей, но и для государственных служащих, поскольку снижается вероятность ошибок и сокращается время на обслуживание одного посетителя.

Сейчас электронная услуга приобретает особую актуальность, потому что с октября 2018 года в Украине вступили в силу изменения в порядок оформления ID-карт. Если раньше паспорт гражданина Украины нового образца оформляли при достижении 14 лет, или в связи с потерей, или кражей паспорта-книжечки, то теперь документ могут получить все желающие.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Автор: Ирина Стрельник

Новости портала «Весь Харьков»

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