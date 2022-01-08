Оформление биометрических паспортов подорожало

Новый год принес украинцам очередной неприятный сюрприз – помимо подорожания продуктов, коммуналки, проезда, с 1 января 2022 года в Украине выросла стоимость биометрических паспортов. Сколько сегодня нужно отдать за оформление документов и что делать тем, кто оплатил услугу еще в прошлом году?

В Украине с 1 января 2022 года выросли цены на бланки определенных биометрических документов, сообщили в Государственной миграционной службе. Такое решение принял полиграфический комбинат "Украина" в связи с тем, что подорожали материалы и сырье. Поэтому выросла общая стоимость оформления ID-карты и паспорта для выезда заграницу.

Теперь, чтобы оформить паспорт в виде ID-карты за 20 дней, придется выложить 372 гривны (126 грн – стоимость админуслуги и 246 грн – стоимость бланка), тогда как раньше это стоило 345 гривен. Оформление документа в течение десяти дней обойдется сегодня в 498 гривен (252 грн – админуслуга и 246 грн – бланк), а раньше на это нужно было потратить 471 гривну. Для тех же, кто получает паспорт гражданина Украины (ID-карту) впервые, услуга по-прежнему остается бесплатной.

Чтобы оформить паспорт украинского гражданина для выезда за границу за 20 дней, нужно потратить 733 гривны (352 грн – админуслуги и 381 грн – бланк). Если же хочется ускорить процесс и получить паспорт за десять дней, надо отдать 1085 гривен (704 грн – админуслуга и 381 грн – бланка). Раньше все это стоило 682 и 1034 гривны соответственно.

Граждане Украины, которые оплатили административные услуги и подали заявление для оформления документов до 31 декабря 2021 года, получат документы по старой цене. Те же, кто произвел оплату административных услуг до нового года, но заявление для оформления документов еще не подавал, смогут осуществить доплату по тарифам, которые будут действовать на момент подачи заявления.

Харьковчане восприняли новость философски.

– Все дорожает. Следовало ожидать, что на оформление такого востребованного документа, конечно же, поднимут цену, – пожимает плечами таксист Николай. – Как говорится, все для людей...

– Не думаю, что подорожание загранпаспортов станет препятствием для поездок людей за границу. Опять же, при утере паспорта-книжки или смене фамилии ID-карту хочешь не хочешь, а оформлять придется. На то и рассчитано, – говорит учитель Татьяна Викторовна. – Так что готовьте ваши денежки.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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