Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі

Королівство Данія

Хворобу підтвердили у 28 780 людей, з них понад 1 800 вже хворіли на коронавірус раніше. Попередній коронавірусний рекорд Данії становив понад 26 тисяч заражень за добу. Кількість госпіталізованих з коронавірусом зросла на 68 осіб, до 802. Померли за добу 11 коронахворих.

Італійська Республіка

Десяткам медичних працівників, у тому числі щонайменше трьом лікарям, було пред'явлено звинувачення або проведено розслідування за підозрою в тому, що в останні місяці вони робили фальшиві щеплення людям. За послугу деякі платили до 400 євро.

В Італії за тиждень 10-16 січня зробили близько 4,5 мільйона щеплень від коронавірусу, що є рекордним семиденним показником.

За останню добу в країні з населенням 60 млн. зареєстрували 83,4 тисячі заражень коронавірусом та 287 смертей.

Республіка Польща

За словами речника МОЗ Польщі Войцєха Андрусевича, за тиждень кількість інфікованих на COVID-19 у Підкарпатському та Люблінському воєводствах, що межують з Україною, зросла, відповідно, на 50 % і 26 %, Малопольському – на 30 %, Мазовецькому – на 29 %. Заступник глави МОЗ Польщі Вальдемар Краска повідомив, що за минулу добу зафіксовано 10 445 нових випадків інфікування коронавірусом, з яких 611 викликані штамом Омікрон. У порівнянні з минулим понеділком загальна кількість інфікувань по країні зросла на 34 %. На сьогодні в польських лікарнях перебуває понад 14,6 тис. інфікованих коронавірусом, понад 1,5 тис. осіб підключено до апаратів ШВЛ. У Польщі повністю вакциновано 21,4 млн людей, бустерну дозу отримали понад 8,5 млн осіб. Від початку пандемії у Польщі від коронавірусу померли вже понад 102 тис. людей.

Французька Республіка

Останніми тижнями показники зараження у Франції швидко зростали. Нещодавно зареєстрована кількість інфекцій на 100 000 жителів по всій країні склала близько 2 829 протягом одного тижня.

Грузія

Аналіз статистичних показників свідчить про те, що епідеміологічна ситуація в Грузії має тенденцію до ускладнення. Кількість щоденних смертей залишається високою, поступово збільшується показник осіб, які захворіли на новий штам коронавірусу «Омікрон».

Канада

Міністерство охорони здоров'я Канади схвалило застосування таблеток від коронавірусу Paxlovid виробництва компанії Pfizer. Медзасіб містить дві речовини: нірматрелвір та ритонавір. Нірматрелвір - це активний інгредієнт таблетки, що блокує розмноження вірусу. Зауважується, що засіб слід використовувати якомога швидше після постановки діагнозу коронавірусної хвороби та протягом п'яти днів після появи симптомів.

Королівство Саудівська Аравія

МОЗ країни оголосило про початок вакцинації другою дозою від COVID-19 дітей вікової групи 5-11 років.

Королівство Марокко

За даними Міністерства охорони здоров’я та соціального захисту населення Королівства Марокко, станом на сьогодні в країні нараховується понад 56 тисяч активних випадків захворювання на коронавірус. За останню добу зареєстровано 78 важких та критичних випадків. Водночас, рівень заповнюваності ліжок інтенсивної терапії становить лише 9,6 %.

Источник: szru.gov.ua

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