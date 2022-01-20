Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі

ВООЗ

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейєсус вважає ймовірним появу нових варіантів коронавірусу в умовах нинішнього швидкого поширення у світі «Омікрон-штаму». На його думку, якщо не змінити нинішню модель розподілу вакцин від коронавірусу, людство може вступити «у другу, ще більш руйнівну фазу вакцинної нерівності». У разі поширення «Омікрон-штаму» щеплення «важливі більш, ніж будь-коли». Хоча «вакцини, можливо, менш ефективні у запобіганні зараженню та поширенню «Омікрону», ніж це було щодо попередніх варіантів, вони все ще виключно добре запобігають серйозному захворюванню і смерті», – заявив Тедрос Аданом Гебрейєсус.

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії

Шотландія з 24 січня планує скасувати низку карантинних обмежень у зв’язку з покращенням ситуації із коронавірусом. Перший міністр Нікола Стерджен заявила у парламенті, що Шотландія пройшла поворотну точку епідемії, спричинену штамом «Омікрон». З понеділка знову дозволяються масові заходи без обмежень за кількістю учасників та робота нічних клубів. Водночас зберігається масковий режим у громадському транспорті та публічних місцях.

Офіс прем'єр-міністра Великої Британії розробляє плани щодо скасування усіх коронавірусних обмежень в Англії вже в березні. Юридична вимога самоізоляції, що тягне за собою штрафи в розмірі до 10 000 фунтів стерлінгів за недотримання, є одним з кількох законодавчих актів про коронавірус, термін дії яких спливає в березні, і уряд розглядає питання про те, чи необхідно їх зберігати. Рекомендації щодо роботи вдома та COVID-паспорти, введені з початком широкого поширення «Омікрону», можуть бути скасовані, але масковий режим залишать у короткостроковій перспективі.

Італійська Республіка

Італія вийшла на третє місце в ЄС за рівнем вакцинації від коронавірусу.

Губернатор Сицилії Нелло Музумечі 18 січня скасував правило про обов'язкове пред'явлення антикоронавірусного «суперсертифікату» для пасажирів поромів, що прямують на континент. Водночас нещеплені громадяни та ті, які не хворіли на коронавірус, повинні пред'являти негативні результати тесту. Аналогічні правила запроваджено і для мешканців малих островів, розташованих поряд із Сицилією.

Латвійська Республіка

З 25 січня у Латвії буде заборонено відвідувати публічні місця з тканинною маскою на обличчі – потрібно носити лише медичну маску чи респіратор FFP2. Відповідні поправки до правил про заходи епідеміологічної безпеки для обмеження поширення Covid-19 ухвалив 18 січня уряд країни. Ця вимога не поширюється на дітей віком 7-12 років: вони можуть, як і раніше, використовувати тканинні маски у навчальних закладах та громадському транспорті.

Міністерство охорони здоров'я країни зазначає, що ефективність медичних масок вища, ніж масок з будь-яких інших матеріалів – вона досягає 90 %, а тканинні маски недостатньо затримують дрібні частинки, зокрема віруси при вдиханні.

Республіка Польща

Речник міністерства охорони здоров'я Польщі Войцех Андрусевич заявив, що у Польщі набирає обертів п'ята хвиля пандемії коронавірусу, а варіант «Омікрон» становить уже 19 % від усіх випадків зараження вірусом у країні.

Федеративна Республіка Німеччина

У Німеччині термін дії статусу осіб, що перехворіли на COVID-19, скорочений вдвічі – з колишніх шести місяців до 90 днів. Як пояснили у федеральному міністерстві охорони здоров'я, рішення про це прийнято у зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу «Омікрон», при зараженні яким виникає набагато більший ризик повторного захворювання або передачі інфекції. Зміни вплинуть на правила відвідування громадянами магазинів, ресторанів, кафе, спортивних залів та інших громадських місць.

Держава Ізраїль

У міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю розглядають можливість зміни правил «зеленого стандарту» або навіть повного скасування його. Термін дії «зелених паспортів» ізраїльтян, які отримали третю дозу вакцини серед перших, закінчиться в лютому. Поки було вирішено продовжити термін дії цих паспортів до 28 лютого.

Держава Катар

В Державі Катар спостерігається стабілізація епідеміологічної ситуації. За заявами представників влади, викликана штамом «Омікрон» чергова хвиля пандемії у найближчій перспективі має піти на спад внаслідок значної кількості повністю вакцинованого населення (86,7 %) та успішного проведення щеплення понад 486 тис. жителів «бустерною» дозою.

Об’єднані Арабські Емірати

Туристів пускатимуть в Абу-Дабі лише після вакцинації бустерною дозою від коронавірусу. Крім того, за два тижні перед в'їздом до Абу-Дабі потрібно отримати негативний тест на коронавірус, щоб підтвердити свій «зелений» статус. У місті «зелений паспорт» потрібен для допуску до громадських місць та адміністративних будівель.

Султанат Оман

За даними МОЗ, майже 90 % смертей від Covid-19 в країні припадає на невакцинованих людей. Наразі 94 % громадян віком від 12 років отримали одну дозу вакцини, 87 % ‒ дві.

Алжирська Народна Демократична Республіка

Міністерство охорони здоров’я Алжиру оголосило про початок другої кампанії вакцинації від Covid-19 серед 14 найбільших університетів країни. Зазначений захід має на меті вакцинувати понад 65 тис. викладачів та адміністративно-технічних працівників, а також щонайменше 50 % студентів на національному рівні, що дасть змогу проводити очне викладання у вищих навчальних закладах Алжиру.

Королівство Марокко

Протягом тижня у Марокко у шкільних закладах було виявлено понад 4,8 тис. випадків захворювання на Covid-19, що призвело до закриття 130 шкіл.

КНР

Лікарі Гонконгу розслідують перший можливий випадок передачі коронавірусу людям від свійських тварин. У співробітниці зоомагазину було виявлено «Дельта-штам» коронавірусу. Цей різновид не фіксувався в місті понад три місяці, на відміну від варіанта «Омікрон». Фахівці вважають, що жінка могла заразитись від хом'яка, привезеного з-за кордону. Після цього санітарна влада зажадала від зоомагазинів міста та недавніх покупців хом'яків здати цих тварин для знищення.

Малайзія

МОЗ Малайзії повідомило про отримання «бустерних» щеплень проти коронавірусу 41 % дорослого населення країни.

Монголія

Незважаючи на поширення інфекції, влада країни повідомила, що не планує вводити в Монголії суворий карантин у період свята Цаган-сара. У МОЗ країни повідомили, що майже 70 % населення одержали дві дози вакцини, а 30 % – «бустерну» дозу. Також в країні розпочалася вакцинація четвертою дозою.

Источник: szru.gov.ua

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