Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі

ВООЗ

Комітет ВООЗ з надзвичайної ситуації, пов'язаної з COVID-19, рекомендував світовій спільноті скасувати або послабити обмеження на міжнародні поїздки, вказавши на їхню неефективність.

Республіка Хорватія

У країні тривають обмежувальні заходи, зокрема особливий режим перетину кордону. Від іноземців вимагається наявність негативного ПЛР-тесту (не більше 72 годин від забору крові), тесту на антиген (не більше 48 годин від забору крові) або підтвердження щеплення вакцинами, визнаними в ЄС. До осіб, що мають право проживання в країні або ЄС, як альтернатива тестуванню, може бути застосований 10-денний карантин (для громадян ЄС з країн «червоної» зони – виключно тест).

Словацька Республіка

З 19 січня у Словаччині запроваджено новий режим – OP+ («вакцинація-одужання» плюс). Він буде обов'язковим для фітнес- та велнес-центрів, аквапарків, спа-салонів, санаторіїв, басейнів, а також для об'єктів короткострокового проживання, зокрема готелів. Цей режим також діятиме під час вечірок, весіль та дискотек.

До 22 години можуть працювати магазини одягу та взуття, а також товарів для дому, ринки, точки продажу операторів зв'язку. Це правило поширюється на ресторани та бари, за винятком їхніх служб доставки.

Змінилися правила носіння респіраторів. Вони є обов'язковим при знаходженні на вулиці на відстані менше ніж два метри від незнайомих людей та на будь-яких масових заходах.

Перелік інших змін:

відвідувачі готелів з третьою дозою вакцини можуть не мати при собі негативний тест, для інших ця вимога зберігається;

у готелях скасовується ліміт на кількість гостей, що розміщуються – досі він становив 75 %;

скасовується обмеження на кількість відвідувачів барів і ресторанів – досі вона становила 50 %;

фітнес-центри зможуть одночасно відвідувати до 50 осіб або кількість людей з розрахунку одна особа на 15 кв. м.;

дитячі куточки зможуть працювати у режимі OP;

у музеях та галереях дозволяються не лише індивідуальні, а й групові екскурсії.

Правило обов'язкового тестування нещеплених працівників не рідше одного разу на тиждень діятиме до кінця січня. Воно не стосуватиметься співробітників із протипоказаннями до вакцинації.

Термін дії сертифікатів про одужання залишиться незмінним – 180 днів. Водночас термін дії сертифікатів щодо вакцинації буде скорочено з одного року до дев'яти місяців.

Турецька Республіка

Уряд Туреччини ухвалив рішення припинити вимогу ПЛР-тестів для подорожей по країні (окрім авіаперельотів), відвідування масових заходів, ТРЦ, кінотеатрів тощо. Громадяни України для в‘їзду в Туреччину повинні мати негативний ПЛР-тест та зареєструватися на сайті Міністерства охорони здоров‘я Турецької Республіки.

Грузія

Кількість щоденних смертей залишається високою (43 за добу), поступово збільшується показник осіб, які захворіли на новий штам коронавірусу «Омікрон», індекс позитивності продовжує зростати і досяг найвищого показника за час розповсюдження пандемії – 13,72 %. Водночас кількість хворих, які перебувають у лікарнях, суттєво не збільшується.

Арабська Республіка Єгипет

Центром контролю та профілактики захворювань США (CDC) оновлено рекомендації щодо подорожей до 22 країн, зокрема до АРЄ. У зв’язку з тим, що протягом останнього тижня в Єгипті спостерігається значне збільшення випадків захворювань на коронавірус, Єгипет було віднесено до списку 4 рівня «COVID-19 дуже високий ризик», та рекомендовано уникати подорожей до країни.

Источник: szru.gov.ua

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