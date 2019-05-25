Оголошено повторний конкурс на посаду заступника голови Національної служби здоров’я України

22 травня Кабінет Міністрів України прийняв відповідне розпорядження.

Комісія з питань вищого корпусу державної служби раніше підготувала звернення до Кабінету Міністрів України про оголошення повторного конкурсу на посаду заступника голови НСЗУ згідно зі статтею 30 Закону “Про державну службу”.

Також оголошено ще один конкурс на заступника голови Національної служби здоров’я України.

Подача документів - до 10 червня. Конкурс відбудеться 25 червня.

Докладніше: https://bit.ly/2QkuegU, https://bit.ly/2QmvAaS.

Національна служба здоров’я України була створена в березні 2018. Партнерами НСЗУ станом на 2019 стали 1276 закладів охорони здоров’я первинної ланки, серед них 131 приватна клініка та 120 ФОП. Також договори з НСЗУ уклали 56 медичних закладів-учасників проекту реформування вторинної спеціалізованої медичної допомоги в Полтавській області. 977 аптечних закладів-юридичних осіб уклали договір з НСЗУ на участь в урядовій програмі реімбурсації «Доступні ліки».

Источник: moz.gov.ua

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