Огромные деньги, квартиры, джипы, элитные часы: что "дарили" чиновникам Харьковщины

Элитные часы, недвижимость и сотни тысяч гривен наличными - такие подарки задекларировали в конце декабря и в первые дни нового года харьковские чиновники.

Сразу две декларации в январе опубликовала в реестре НАПК старшая госисполнительница Межрайонного отдела государственной исполнительной службы по Дергачевскому и Золочевскому районам Главного территориального управления юстиции в Харьковской области Любовь Топорина. 2 января она сообщила, что родители подарили ей по 155, 525 тысяч гривен каждый. На следующий день она зарегистрировала дом стоимостью в 311 тысяч гривен площадью 60,9 квадратных метров в Дергачевском районе.

Заведующей сектором взаимодействия по кадровым вопросам управления по работе с персоналом Главного управления ГФС в Харьковской области Екатерине Толок подарили 1 миллион 185 тысяч гривен. На эти деньги женщина приобрела Lexus NX 200 2017 года. Ранее она декларировала автомобиль Hyundai ІХ35, принадлежащий Людмиле Толок, и кредит в 164 тысячи гривен.

Директор КП «Ритуал» Евгений Журавлев получил в подарок элитные часы из драгоценного металла Rolex Day-Date за 837,4 тысячи гривен. Дарителем оказался иностранец Игорь Гороховский.

Директор департамента экологии и природных ресурсов ХОГА Андрей Тымчук 22 декабря 2017 года задекларировал подаренный дом площадью 172 квадратных метра. Презент сделала ему супруга Айна Тымчук. Раньше 100% этого дома принадлежали только ей. Айна занимает пост заместителя председателя — руководителя аппарата Днепропетровской обладминистрации и тоже может похвастаться внушительной декларацией о доходах. Помимо дома у нее есть квартира, несколько пар элитных часов, Mercedes-Benz GL 550, 80 тысяч долларов, 260 тысяч гривен наличными, а сам Андрей Тымчук хранит «налом» 23,6 миллиона гривен.

Прокурору Харьковской областной прокуратуры Антону Стасевскому подарили квартиру площадью 69,6 кв.м. Недвижимость оценили в 200 тысяч гривен. В ежегодной декларации сообщал о четырех квартирах и одном жилом доме. Но сам прокурор владел только частью одной из квартир.

Источник: 2day

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