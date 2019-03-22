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ОХОТА НА ПУТИНА. Три удара по кремлевскому главарю. Путину дали 180 дней

ОХОТА НА ПУТИНА. Три удара по кремлевскому главарю. Путину дали 180 дней

Конгресс США дал главе спецслужб 180 дней, чтобы представить отчет по зарубежным активам Путина. По словам беглого оппозиционера и многолетнего критика кремлевского главаря политолога Андрея Пионтковского, новые законы, принятый конгрессом способны поколебать почву под ногами Путина на фоне роста недовольства российского общества в целом.

Эксперт говорит о том, что власти США фактически нанесли «три жесточайших удара лично по Путину». По его словам, они беспрецедентны для практики международных отношений: «собрать сведения о преступной деятельности, о воровстве ядерной державы, и представить их конгрессу, мировой и российской общественности – это шаг невиданный в истории дипломатии», — уверен Пионтковский.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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Темы: путин, США

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