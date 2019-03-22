ОХОТА НА ПУТИНА. Три удара по кремлевскому главарю. Путину дали 180 дней

Конгресс США дал главе спецслужб 180 дней, чтобы представить отчет по зарубежным активам Путина. По словам беглого оппозиционера и многолетнего критика кремлевского главаря политолога Андрея Пионтковского, новые законы, принятый конгрессом способны поколебать почву под ногами Путина на фоне роста недовольства российского общества в целом.

Эксперт говорит о том, что власти США фактически нанесли «три жесточайших удара лично по Путину». По его словам, они беспрецедентны для практики международных отношений: «собрать сведения о преступной деятельности, о воровстве ядерной державы, и представить их конгрессу, мировой и российской общественности – это шаг невиданный в истории дипломатии», — уверен Пионтковский.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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