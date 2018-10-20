Охрану государственной границы в акватории Азовского моря усилили отремонтированным кораблем "Донбасс"

Корабль морской охраны "Донбасс" вернулся в строй для охраны государственной границы в акватории Азовского моря после проведения планового ремонта.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Понимая напряженность обстановки в Азовском море, необходимость скорейшего возвращения "Донбасса" на службу, специалисты завода в сжатые сроки провели работы по модернизации отдельных систем и механизмов двигателей корабля, очистки и покраски корпуса, обслуживание топливных, балластных цистерн и т.п.", - сообщает ГПСУ.

В завершение доковых работ, после спуска корабля на воду, обязательно проводятся ходовые испытания.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие частично тайное решение СНБО о неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Соответствующий указ украинский президент подписал в пятницу, 12 октября.

Источник: prm.ua

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