Ожидаемо Джей Ди Вэнс вдруг переобулся и начал покровительственно трепать Израиль по щеке

Мы получаем уникальную — без всякого сарказма — возможность посмотреть со стороны, как именно давили на нас. Помнишь, когда у Зе костюмы были «не той системы», а мы, неблагодарные, недостаточно сильно кланялись за снаряды? Вот теперь это зеркалят на Иерусалим:

«Этим членам кабинета министров в Израиле, которые нападают на президента Соединенных Штатов, я бы сказал еще вот что: за последние три месяца две трети оборонительного оружия, защищавшего вашу родину, были созданы американскими руками и оплачены деньгами американских налогоплательщиков».

Лол. Смешной чувак из трейлер-парка как-то быстро забыл, почему вообще США десятилетиями возят самолетами JDAM-ы и подгоняют авианосцы при малейшей заварушке, угрожая размазать каждого, кто дернется.

Забыл про оставленный в 2005-м Филадельфийский коридор и разрушенные еврейские поселения в Газе. Забыл про огромный и стратегически богатый Синай, который Израиль забрал по результатам войны. Но поскольку Штатам категорически не подходила идея, что крупнейшая торговая артерия мира превратится в линию фронта, администрация Картера жестко выкрутила Тель-Авиву руки. В итоге США буквально купили этот мирный договор, пообещав Израилю ту самую постоянную военную помощь в обмен на сдачу Синая Египту. Курс истории Ближнего Востока в трейлер-парках, видимо, не проходят, поэтому теперь Вэнс искренне удивляется, почему Америка платит по собственным историческим счетам.

Концепция «America First» работает только потому, что у вас есть 11 авианосных ударных групп и паутина договоров по совместной обороне по всему шарику. Нельзя выходить из Европы, сбежать с Ближнего Востока, рассказать, что вы ничего не должны Тайваню, и при этом снова стать «стронг». Какой-то из этих пунктов явно противоречит реальности. Сейчас всё это поведение Вашингтона до боли напоминает Британскую империю ровно за шаг до того, как она окончательно посыпалась.

Нельзя иметь 11 плавучих военных баз размером с небольшой город, которые генерируют больше боевой мощи, чем ВВС большинства стран мира, и при этом играть в обиженного изоляциониста, которому «никто не нужен». Это имперский инструмент контроля над мировой торговлей (тем же Ближним Востоком), и за этот контроль нужно платить.

Ну и, если честно, западный мир в принципе очевидно выгорел:

Папа Римский, который вещает про слезинку ливанского ребенка в то время, когда маронитские и другие христианские общины в Африке и на Ближнем Востоке просто вырезают под корень.

Европейцы, которые искренне переживают за ядерный Иран, напрочь забыв, что их собственные системы ПРО в Румынии и Польше изначально строились именно против иранских ракет.

Британские лорды, принимающие присягу на Коране, пока нелегальные мигранты средь бела дня режут людей на улицах Белфаста.

Если у лидеров свободного мира на этом шизофреническом фоне нет никаких других стратегических пожеланий, кроме как закрыться в домике, вести переговоры с полотенцами, расстрелявшими 40 тысяч собственных протестующих, да отправлять к путину экономические делегации — у меня для нас всех не очень хорошие новости.

Джерело: facebook.com/kirill.danil.cenko

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