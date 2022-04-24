Оккупанты уже который день подряд призывают построить второй ракетный крейсер "Москва"

Смешно читать и слушать эти призывы, ведь я с 2014 года написал множество статей посвящённых тому, что Россия неспособна строить военные корабли водоизмещением более 10 тыс тонн.

Российские верфи технически и технологически не способны возводить военные корабли более 10 тыс тонн - это факт, подтверждающийся из года в год тем, что РФ до сих пор, 8-й год кряду, не то, чтобы не построила, а даже не заложила эсминец "Лидер".

Но, дальше больше.

После введения санкций в России остановилась, внимание - постройка рыболовецких шхун! Россия сейчас неспособна строить банально рыболовецкие шхуны!

А шизики мечтают построить "вторую" Москву. Не, ну деньги на постройку они с народа могут собрать, а где их потом с этими инвестициями искать, одному Ким Чен Ыну будет известно!

Источник: https://t.me/zloyodessit/14683

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