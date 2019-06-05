Оксана Маркарова представила Сергія Верланова колективу фіскальної служби

Нового очільника Державної податкової служби України Сергія Верланова представила сьогодні колективу фіскальної служби Міністр фінансів України Оксана Маркарова. У заході взяли участь Бізнес–омбудсмен Альгірдас Шемета, представники офісу технічної допомоги Казначейства США при ДФС, проекту GIZ «Підтримка реформи управління державними фінансами» та проекту з реалізації Програми ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM), Представництва ЄС в Україні та представництва МВФ.

«Сьогодні відбуваються зміни, які матимуть великий вплив на бізнес-середовище. Ми здійснюємо перезапуск Державної податкової служби. Нова служба має трансформуватися в таку інституцію, якою пишатимуться та в якій буде почесно працювати», – наголосила Оксана Маркарова.

Міністр фінансів окреслила три основні складові роботи новоствореної податкової служби. Так, головним її завданням має стати розвиток прозорих стосунків з платниками податків. Для сумлінних платників податкова є надійним партнером, для тих, хто не платить податки, – жорстким.

Водночас важлива увага приділятиметься розвитку самої служби, її працівники повинні отримувати достойне матеріальне забезпечення та гідну заробітну плату. Сама ж податкова служба як інституція має високо оцінюватися та поважатися в суспільстві.

Оксана Маркарова також підкреслила, що перехідний період фіскальної служби у податкову та митну має бути непомітним для бізнесу, та стати одним з факторів розвитку економіки.

У свою чергу Голова ДПС Сергій Верланов зазначив, що податкова служба знаходиться фактично в декількох кроках від старту повноцінного виконання обов’язків щодо адміністрування податків та єдиного внеску

«Функціонал нашої служби має бути готовим до достатньо швидкої трансформації. Часу обмаль, будемо рухатися дуже динамічно. ДПС відкрита до співпраці з міжнародними донорами та партнерами щодо її подальшої трансформації в сервісну службу європейського зразка», – зазначив Сергій Верланов.

За його словами, протягом останніх років рівень співпраці з бізнесом був достатньо високим, але податкова служба має й надалі покращувати рівень сервісу для всіх типів бізнесу. Впроваджуватимуться рішення, спрямовані на клієнта, на прозорість та антикорупційність. На думку очільника ДПС, саме це є один із функціоналів, який має стати щоденною практикою.

«Наша з вами задача зробити сплату податків легкою та почесною справою. Вважаю, що найближчим часом ми маємо показати нову якість трансформаційних процесів», – наголосив Сергій Верланов.

Бачення розвитку новоствореної служби від імені бізнесу висловив і Бізнес–омбудсмен Альгірдас Шемета. Він побажав податковій стати в майбутньому самою прогресивною та ефективної службою в системі державних органів. Крім того, від податкової служби очікують ефективної процедури адміністративного оскарження, виконання судових рішень та удосконалення роботи Електронного кабінету платника.

Источник: sfs.gov.ua

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