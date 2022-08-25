Окупанти намагалися наступати біля Петрівки на Харківщині: зазнав втрат та відійшов

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 25 серпня. 183 доба війни.

На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Одноробівка, Цупівка, Прудянка, Базаліївка, Циркуни, Петрівка, Великі Проходи, Питомник, Іванівка, Коробочкине, Слобожанське та Чепіль. Під удари авіації противника потрапили райони Питомника, Пришиба та Залимана.

Ворог здійснив невдалу спробу наступальних дій біля Петрівки, зазнав втрат та відійшов. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА.

На Слов’янському напрямку противник задіяв танки, ствольну артилерію та РСЗВ для обстрілів неподалік Великої Комишувахи, Краснопілля, Нової Дмитрівки, Долини та Дібрівного.

Сили оборони України відбили спробу наступу підрозділів ворога неподалік Долини та Дмитрівки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости