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Окупанти намагаються евакуюватися зі Зміїного після удару України

Окупанти намагаються евакуюватися зі Зміїного після удару України

Про це повідомили у оперативному командуванні «Південь».

«В морі зафіксовано активізацію сил ворожого флоту. Після нанесення нами чергового удару по Зміїному, десантними швидкісними катерами типу «Раптор» противник намагався здійснити евакуацію та поповнення особовим складом своїх підрозділів, що лишаються на острові».

Решта кораблів та підводний човен продовжують тримати загрозу ракетного удару по території України на високому рівні.

Нагадаємо, що у результаті атаки українських військових на тимчасово окупований Зміїний окупант поніс великі втрати.

Источник: https://t.me/spravdi/6996

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