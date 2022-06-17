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Окупанти планують новий наступ на харківському напрямку
Рашисти на Харківському напрямку перегруповуються і посилюють свої війська, щоб відновити наступ у напрямку сіл Тернова та Рубіжне, це за 25-30 км на північний схід від Харкова, — повідомив спікер Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу.
Також він додав, що окупанти ведуть повітряну розвідку у районах населених пунктів Перемога, Байрак, Шестаково, Рубіжне, Верхній Салтов для уточнення позицій українських військ.
У районі села Кочубеївка українські воїни звели нанівець спроби росіян провести розвідку боєм та відкинули окупаційні війська на попередні позиції