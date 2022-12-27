Окупанти призначили нового командувача західного во – четвертого з початку повномасштабної агресії

В окупаційній армії відбулась чергова ротація у вищому командуванні. З посади командувача військами західного воєнного округа було знято генерал-полковника кузовльова сергія юрійовича, який встиг побути на цій посаді лише близько місяця.

Натомість західний во зс рф очолив генерал-лейтенант нікіфоров євген валерійович. До цього призначення він обіймав посаду начальника штабу – першого заступника командувача військами східного во.

Відомо, що на даний час генерал нікіфоров знаходиться на командному пункті угруповання військ «захід» в богучарі воронезької області.

В якості формальної причини звільнення кузовльова озвучено провал підготовки наступу на Лиманському напрямку. Втім, за фактом це прояв внутрішньополітичної боротьби у вищому керівництві рф – людину з орбіти шойгу-герасимова змінюють на кандидата від групи суровікіна-пригожина.

Генерал нікіфоров став четвертим командувачем західного во від початку повномасштабного вторгнення.

Попередні командувачі західного во:

генерал-полковник журавльов олександр олександрович – з листопада 2018 р. по липень 2022 р. але фактично з квітня 2022 р. був відсторонений від виконання обов'язків;

генерал-лейтенант сичевой андрій іванович – з липня по серпень 2022 р.;

генерал-лейтенант бердніков роман борисович – з серпня по вересень 2022 р.;

генерал-полковник кузовльов сергій юрійович – з листопада по грудень 2022 р.

Генерал-полковник євген нікіфоров (52 роки):

1991 р. закінчив коломенське вище артилерійське вище командне училище.

2012 р. – військова академія генерального штабу вс рф.

2016 р. – 20-ю гвардійською армією західного во.

2017 р. – командувач 58 загальновійською армією південного во

2019 р. – заступник командувача військами західного во

2021 р. – командувач угрупованням військ в САР.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»