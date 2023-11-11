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Окупанти раніше за Україну зрозуміли важливість дронів у війні нового типу, і поставили виробництво на потік — Reuters

Окупанти раніше за Україну зрозуміли важливість дронів у війні нового типу, і поставили виробництво на потік — Reuters

FPV-дрони вартістю у кілька сотень доларів здатні знищувати набагато дорожчі цілі, артилерію і бронетехніку. Це активно використовували ЗСУ від початку широкомасштабної війни. Проте ворог швидко зрозумів переваги цієї стратегії і налагодив масове виробництво БпЛА.

Зараз принаймні одне російське державне підприємство може випускати три тисячі дронів на місяць. Приватні підприємці теж випускають кілька тисяч FPV-дронів щомісяця.

Також рф закуповує готові дрони, маючи перевагу у їх кількості.

Україна також нарощує виробництво дронів, але має менше ресурсів. До того ж, фокус на FPV-дронах зроблено недавно.

Навіть з допомогою волонтерів, повністю закрити потребу у них не виходить.

За словами військових із 80 ДШБ, воїни можуть виявити до десяти ворожих цілей на день, а дронів мають лише два-три. Тому більшість поміченої російської техніки чи груп ворога лишаються неушкодженими.

"Натомість російські дрони в повітрі постійно, вдень і вночі. Ми бачимо, що вони виробляють їх серійно, різні моделі ― і для розвідки, і для стеження, і для ударів.

Дрони змінюють хід цієї війни. І якщо ми програємо на цьому напрямку, буде тяжко", — говорить військовий на псевдо "Комрад".

Джерело: https://t.me/znua_live/120493

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