Окупанти в Херсоні шукають списки покинутих квартир – планують розміщувати своїх військових

В окупованому Херсоні рашисти намагаються навести «російський порядок», спрямований на підтримання окупаційного режиму. Від голів ОСББ мікрорайонів «Таврійський» та «Житлоселище» вимагаються списки порожніх квартир. В них планується розміщення російських військовослужбовців та співробітників спецслужб. Також збільшується кількість блокпостів та пересувних патрулів.

Жителів переконують, що просування з боку ЗС України в напрямку Херсону не буде. А отже, потрібно прийняти дану реальність і працювати під керівництвом «нової влади».

Повідомляється, що нещодавно в Херсон прибув так званий «голова ДНР» Денис Пушилін. Очікується, що його прибуття пов’язане з організацією антиукраїнських провокацій до 9 травня. А також вирішення питання «зміни статусу» Херсону.

Источник: gur.gov.ua

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