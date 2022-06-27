Окупанти вкрали вже біля 400 тисяч тон зерна

400 тисяч тонн зерна вивезла росія з окупованих територій України за час повномасштабного вторгнення

Про це повідомив Тарас Висоцький, заступник міністра аграрної політики та продовольства України. Що саме сказав урядовець:

● На момент фактичної окупації на цих територіях було близько 1,5 млн тонн зерна.

● Відомості про вивезення зерна ми отримали від українців. Якщо додати різні кейси, то близько 400 тисяч тонн вже вивезено.

● Збитки сільського господарства України від повномасштабного вторгнення рф уже становлять $4 млрд 300 млн. росія цілеспрямовано знищує українську аграрну інфраструктуру.

Источник: https://t.me/spravdi/11675

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