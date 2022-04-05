Окупанти з Бучі повертаються в Україну – ймовірно, на харківський напрямок

Російські військові, які чинили звірства в Бучі, знову повертаються в Україну, повідомляє Міністерство оборони України, опираючись на дані розвідки.

Мова йде про 64 мотострілецьку бригаду 35-тої загальновійськової армії РФ. Російське командування не проводитиме ротацію особового складу в цьому підрозділі та знову кидає його на передову.

Станом на 4 квітня бригаду було виведено з України в Білорусь і вона перебувала поблизу міста Мозир. До 6 квітня особовий склад доправлять залізницею до російського Бєлгорода. Їх планують повернути в Україну в одну з «найгарячіших» точок (орієнтовно – харківський напрямок).Можна дійти висновку, що 64-ту бригаду очікують «спеціальні завдання». Перше з них: залякування жителів населених пунктів України. Ті, хто чинив злочини геноциду в Бучі можуть повторити це знову в інших містах.Ще одна мета – швидка «утилізація» непотрібних свідків. Тобто, передислокація на таку ділянку фронту, де у них не буде шансів залишитися живими, щоб унеможливити надання свідчень у майбутніх судах.Особовий склад підрозділу, усвідомлюючи резонанс подій в Бучі та відповідальність за скоєні злочини, масово опирається поверненню в Україну. російське командування погрожує трибуналом в разі відмови продовжувати участь у бойових діях. Рапорти на звільнення не приймаються до розгляду.

Агентство Телевидения Новости