Окупанти заявляють про «кардинальне скорочення активності» під Києвом та Чернігівом
Заява заступника міністра оборони Росії Фоміна про «скорочення активності» окупаційної армії під Києвом та Черніговом:
«С учетом обсужденных сегодня принципов минобороны России в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели – согласования и подписания вышеуказанного договора – принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении.
Исходим из того, что в Киеве будут приняты основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей работы.
Более подробно генеральный штаб вооруженных сил России сообщит по возвращении нашей делегации в Москву», – заявив Фомін.