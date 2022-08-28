Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 21:28
Просмотров: 140

Окупанти знов обстріляли центр Харкова

Окупанти знов обстріляли центр Харкова

Сьогодні ввечері по центру Харкова було нанесено два ракетні удари.

Окупанти влучили «туди, куди прилітало вже неодноразово», повідомив мер міста Ігор Терехов.

В результаті зруйнована адміністративна будівля. Інформації щодо постраждалих уточнюється.

Під час повітряної тривоги моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомляла про запуски ракет російськими винищувачами з території білорусі, пише видання Бабель.

Подробиці від ХОВА: «Прильот» у центрі Харкова, Київський район. Частково зруйнована триповерхова будівля.

Усі профільні служби працюють і фіксують черговий злочин окупантів, попередньо – влучання ракети, тип встановлюють правоохоронці. Інформація про постраждалих уточнюється. За попередніми даними, постраждалих немає».

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

 