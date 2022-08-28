Окупанти знов обстріляли центр Харкова

Сьогодні ввечері по центру Харкова було нанесено два ракетні удари.

Окупанти влучили «туди, куди прилітало вже неодноразово», повідомив мер міста Ігор Терехов.

В результаті зруйнована адміністративна будівля. Інформації щодо постраждалих уточнюється.

Під час повітряної тривоги моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомляла про запуски ракет російськими винищувачами з території білорусі, пише видання Бабель.

Подробиці від ХОВА: «Прильот» у центрі Харкова, Київський район. Частково зруйнована триповерхова будівля.

Усі профільні служби працюють і фіксують черговий злочин окупантів, попередньо – влучання ракети, тип встановлюють правоохоронці. Інформація про постраждалих уточнюється. За попередніми даними, постраждалих немає».

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