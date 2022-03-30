Окупанти зосередилися на Ізюмському напрямку

Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 12:00 30 березня.

35 доба російського вторгнення: противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Зазнав значних втрат та, ймовірно, тимчасово відмовився від виконання завдання щодо блокування Києва. Здійснює перегрупування та зосереджує зусилля на проведенні наступальної операції у Східній операційній зоні. Нарощує систему матеріально-технічного та тилового забезпечення військ на Донецькому та Таврійському напрямках.

На Слобожанському напрямку загарбники продовжують блокувати місто Харків та завдавати артилерійських ударів по житлових кварталах міста.

На Ізюмському напрямку ворог нарощує зусилля за рахунок переміщення окремих підрозділів зі складу 20-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії з інших напрямків. Продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів та здійснює артилерійські обстріли.

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