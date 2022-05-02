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Олаф Шольц снова переобувается в прыжке

Олаф Шольц снова переобувается в прыжке

Канцлер Германии, который никак не может определиться с позицией по Украине, снова пообещал продолжать поддерживать нашу страну деньгами, помощью, а также оружием, заявив, что пацифистский подход к войне «устарел».

Выступая на первомайском митинге в Дюссельдорфе, Шольц сказал:

«Я уважаю любой пацифизм, я уважаю любое отношение, но гражданину Украины должно показаться циничным, когда ему говорят защищаться от путинской агрессии без оружия».

Источник: https://t.me/truexanewsua/44657

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