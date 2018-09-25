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Олег Сенцов удостоен звания почетного гражданина Парижа

Олег Сенцов удостоен звания почетного гражданина Парижа

Городской совет Парижа объявил находящегося в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова, признанного виновным в терроризме и приговоренного к 20 годам лишения свободы, который держит голодовку 134 дня, почетным гражданином города – по инициативе мэра Анн Идальго.

"Олег Сенцов отныне является почетным гражданином города Парижа. Уже много месяцев его портрет вывешен перед зданием мэрии и на многочисленных мэриях городских округов" – написала Идальго на своей странице в социальной сети Twitter.

Градоначальница утверждала, что Париж всегда защищал и будет защищать гражданские свободы и демократию, отметив, что данное решение депутаты горсовета поддержали единогласно

У здания российского посольства в столице Франции уже десятые сутки продолжается "цепная голодовка" французских кинематографистов, писателей и политиков, цель которых –освобождение Сенцова и еще 62 украинских политзаключенных, напоминает сайт NEWSru.com.

В это акции приняли участие бывший министр юстиции Кристиан Тобира, глава французского отделения Amnesty International Сесиль Кудриу, писательница и драматург Мари Деплешен, кинорежиссеры Раду Михайляну и Элис Диоп, вице-спикер Сената Франции Давид Ассулин, актриса Ирен Жакоб и др.

Источник: http://www.newsru.co.il

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Темы: плен, сенцов

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